La banque chinoise Bank of Communications Co Ltd (BoCom) a annoncé vendredi une hausse de 4,51% de son bénéfice net au premier semestre.

La sixième banque commerciale chinoise en termes d'actifs a déclaré un bénéfice net de 46,04 milliards de yuans (6,32 milliards de dollars), en hausse par rapport aux 44,05 milliards de yuans enregistrés l'année précédente.

(1 $ = 7,2882 yuans chinois renminbi) (Reportage de Ziyi Tang et Engen Tham ; édition de Jason Neely)