Le bénéfice du quatrième trimestre d'ICE, propriétaire du NYSE, dépasse les prévisions, grâce à la demande de couverture.

Le bénéfice net du propriétaire de la Bourse de New York a presque triplé pour atteindre 1,5 milliard de dollars, soit 2,70 dollars par action diluée, au quatrième trimestre, qui comprend un gain de 1,4 milliard de dollars provenant de la scission de la bourse d'actifs numériques Bakkt https://www.reuters.com/article/bakkt-spac-vpc-impact-acqsn-idUSL4N2JM2HS, contre 526 millions de dollars, soit 93 cents par action diluée, un an plus tôt.

Hors éléments exceptionnels, ICE, qui gère des bourses de contrats à terme et d'actions, ainsi que des chambres de compensation, des services de données et une activité de montage de prêts hypothécaires, a gagné 1,34 dollar par action, dépassant de 2 cents l'estimation moyenne des analystes, selon les données IBES de Refinitiv.

Le principal moteur de la progression des bénéfices provient du segment des échanges d'ICE, avec une forte hausse des contrats à terme sur taux d'intérêt, qui sont utilisés pour se couvrir contre les hausses de taux, a déclaré Daniel Fannon, analyste de Jefferies, dans une obligation.

Les prix à la consommation ont augmenté de 7 % l'an dernier, soit plus du double de l'objectif de 2 % de la Réserve fédérale, et les décideurs de la banque centrale américaine ont signalé qu'ils commenceraient à relever les taux d'intérêt le mois prochain, peut-être à un rythme jamais vu depuis des décennies, ce qui a provoqué une hausse de la volatilité du marché.

"Nous participons à de nombreuses classes d'actifs qui bénéficieront de cette volatilité, et nous avons tendance à voir les activités liées aux matières premières, comme l'énergie et les matières premières agricoles, être très volatiles dans des environnements inflationnistes", a déclaré Jeff Sprecher, directeur général d'ICE, lors d'une conférence téléphonique avec les analystes.

Les revenus des bourses ont augmenté de 17% par rapport à l'année précédente pour atteindre 1 milliard de dollars, avec des contrats à terme sur les taux d'intérêt en hausse de 71%, le gaz naturel mondial et les produits environnementaux en hausse de 36%, et les actions et options au comptant en hausse de 2%.

Les revenus de la technologie des prêts hypothécaires ont diminué de 1 % pour atteindre 346 millions de dollars, tandis que les revenus des services de données ont augmenté de 7 % pour atteindre 480 millions de dollars.

Le revenu global a augmenté de 10 % pour atteindre 1,8 milliard de dollars.