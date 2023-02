Le bénéfice du troisième trimestre de l'entreprise indienne Ambuja Cements, détenue par Adani, bondit grâce à la baisse des coûts du carburant.

La direction des entités du groupe Adani envisage de nommer des entreprises indépendantes pour "examiner les questions et la conformité aux lois et règlements applicables, les transactions entre parties liées, les contrôles internes, etc", a déclaré Ambuja.

Ambuja est l'une des nombreuses sociétés du groupe Adani prises dans l'œil du cyclone depuis le 24 janvier, date à laquelle le vendeur à découvert américain Hindenburg Research a soulevé des inquiétudes quant aux niveaux d'endettement du conglomérat et à son utilisation des paradis fiscaux, allégations que le groupe a démenties.

Le bénéfice autonome après impôts de la société a augmenté à 3,69 milliards de roupies (44,6 millions de dollars) au cours des trois mois se terminant le 31 décembre, contre 2,53 milliards de roupies au trimestre précédent.

Ambuja a déclaré qu'elle a maximisé les sources domestiques de charbon à faible coût, alors que sa propre mine de charbon, Gare Palma, s'est agrandie, et qu'elle n'a pas importé de coke de pétrole des États-Unis.

Le revenu d'exploitation autonome de la société basée à Mumbai a augmenté de 10,4 % pour atteindre 41,29 milliards de roupies, le volume des ventes ayant augmenté de 7 % pour atteindre 13,7 millions de tonnes par an.

"Au cours du trimestre, le secteur du ciment a connu une augmentation de la production et de l'utilisation des capacités en raison d'une reprise de la demande", a déclaré le directeur général Ajay Kapur.

Les marges EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) d'Ambuja ont augmenté de 6,2 % à 14,6 %, tandis que le coût du combustible du four a diminué de 14 % au cours du trimestre.

"Les marges EBITDA se sont accrues en raison de l'attention soutenue portée à la réduction des coûts de carburant et de logistique en tirant parti des synergies avec les sociétés du groupe", a déclaré M. Kapur.

"Les initiatives commerciales devraient permettre de réduire davantage les coûts d'exploitation, de réduire le facteur de clinker, de réduire les coûts logistiques, d'améliorer les ventes de ciment mélangé et d'augmenter la marge EBITDA", a-t-il ajouté, précisant qu'Ambuja reste sans dette.

Le mois dernier, son rival Ultratech Cement a fait état d'une chute de 38% de son bénéfice du trimestre de décembre, en raison d'une augmentation des dépenses.

Les actions d'Ambuja ont clôturé en hausse de 1,13% après l'annonce des résultats. Elles ont chuté de ~23% depuis le rapport Hindenburg. (1 $ = 82,6910 roupies indiennes)