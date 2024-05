Le prêteur numérique brésilien Nubank a déclaré mardi que son bénéfice net ajusté avait plus que doublé au premier trimestre par rapport à l'année précédente, bien que son taux de prêts en souffrance ait augmenté.

Nubank a affiché un bénéfice net ajusté de 442,7 millions de dollars pour le premier trimestre, en hausse de 143 % par rapport à l'année précédente. Les analystes interrogés par LSEG s'attendaient à un bénéfice ajusté de 404,8 millions de dollars.

Les recettes ont augmenté de 69 % pour atteindre 2,74 milliards de dollars, ce qui est supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 2,49 milliards de dollars.

Nubank, qui a déclaré au début du mois avoir dépassé les 100 millions de clients en Amérique latine, dont la grande majorité au Brésil, a annoncé un rendement des capitaux propres (ROE) - une mesure de la performance financière - de 23 %, stable par rapport au quatrième trimestre, mais en hausse de 11 % par rapport à l'année précédente.

Les prêts en souffrance de 15 à 90 jours au Brésil ont augmenté de 0,6 point de pourcentage en 12 mois pour atteindre 5 %. Les prêts en souffrance depuis plus de 90 jours sont passés de 5,5 % à 6,3 %. (Reportage d'Andre Romani et de Patricia Vilas Boas à Sao Paulo. Rédaction de Valentine Hilaire et Matthew Lewis)