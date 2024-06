La société de négoce Trafigura a enregistré une baisse de plus de 74 % de son bénéfice net au premier semestre de son exercice 2024, le plus bas depuis 2020 pour la même période, alors que les turbulences extrêmes qui ont marqué les marchés des matières premières ces dernières années se sont dissipées.

Au début de l'année, de hauts responsables commerciaux ont averti le marché qu'il était peu probable que les rendements stupéfiants de ces dernières années se répètent.

Trafigura et ses rivaux, comme Vitol, ont affiché des résultats records ou quasi records chaque année entre 2020 et 2023, grâce à des bouleversements sans précédent du marché résultant de la pandémie de COVID-19 et de la crise énergétique en Europe, couplée à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Les résultats de Trafigura, basée à Genève, pour 2023 marquent la quatrième année consécutive de bénéfices records, mais la majeure partie de ses gains - 5,5 milliards de dollars - provient du premier semestre de l'exercice financier de la société, qui a doublé les bénéfices par rapport au premier semestre 2021-2022.

Depuis, les marchés se sont stabilisés. Au cours des six mois se terminant le 31 mars 2024, Trafigura a généré environ 1,5 milliard de dollars de bénéfices.

Les résultats de cette période s'inscrivent dans la continuité de "ce que nous avons vécu au second semestre 2023, à savoir une situation de marché plus normalisée", a déclaré le directeur financier sortant, Christophe Salmon, dans une vidéo accompagnant les résultats.

Le chiffre d'affaires a baissé de 5 % au premier semestre pour atteindre environ 124,2 milliards de dollars, reflétant la baisse des prix moyens des matières premières, partiellement compensée par des volumes d'échanges plus élevés, en particulier pour le pétrole brut et les minéraux en vrac, a déclaré la société privée.

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) a diminué de moitié pour atteindre 4,3 milliards de dollars.

Les volumes de pétrole échangés ont augmenté de 15 % pour atteindre environ 7,2 millions de barils par jour (bpj) par rapport à la même période de l'année dernière, en raison de nouveaux accords d'approvisionnement avec des raffineries européennes.

Les maisons de commerce ont dépensé des milliards de dollars en nouveaux actifs et en embauches coûteuses. Cependant, les marchés des matières premières restent vulnérables aux hausses de prix et il est souhaitable de disposer d'un coussin de sécurité, a suggéré Stephan Jansma, le nouveau directeur financier du groupe, en soulignant que la société a augmenté ses capitaux propres pour atteindre un peu plus de 17 milliards de dollars.

Par exemple, a-t-il dit, "(sur) le marché du cuivre, il y a eu un pic massif il y a moins d'un mois, ce qui vous oblige à disposer d'une réserve supplémentaire". (Reportage de Natalie Grover à Londres et de Julia Payne à Bruxelles ; Rédaction de Toby Chopra)