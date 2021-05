Le bénéfice net de Visana chute de plus que moitié en 2020

Zurich (awp) - Le groupe Visana a accusé un recul de 51,1% de son bénéfice net à 110,8 millions de francs suisses au terme de l'exercice 2020 par comparaison avec 2019. Le résultat des placements financiers notamment est passé de 119,3 millions en 2019, à 3,5 millions à fin 2020.

Le rapport de gestion du groupe, paru vendredi, montre que le volume des primes est resté stable à 3,56 milliards de francs suisses, mais le résultat des activités d'assurance s'est contracté de 144,0 millions à 137,4 millions, alors qu'il se situait encore à 162,1 millions en 2018. 52,8 millions sont issus de l'assurance de base et 84,6 millions des assurances complémentaires, contre respectivement 40,2 millions et 103,8 millions un an plus tôt.

L'entreprise bernoise reversera à ses assurés un total 25 millions de francs suisses, prélevés sur les réserves du groupe.

