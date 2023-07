Le géant russe de la technologie Yandex a annoncé jeudi une baisse de 27 % de son bénéfice net au deuxième trimestre, les coûts ayant augmenté par rapport au niveau bas de l'année précédente, alors que l'incertitude régnait au lendemain de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Souvent surnommé le "Google russe", Yandex s'est efforcé de concilier les pressions internes et les intérêts de ses investisseurs occidentaux depuis que la Russie a envoyé des troupes en Ukraine en février 2022.

Le bénéfice net de Yandex est tombé à 9,6 milliards de roubles (106,8 millions de dollars), tandis que son bénéfice ajusté avant revenus, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) a chuté de 4 % pour atteindre 24,7 milliards.

La baisse était attendue et s'explique par le fait que le deuxième trimestre 2022 a été une "anomalie" pour l'ensemble du marché", a déclaré Yandex en se référant à la période de l'année précédente.

"Il y a un an, Yandex avait un EBITDA élevé grâce à une base de coûts très basse. L'entreprise a gelé les embauches, réduit une partie de ses budgets de marketing et a été généralement plus stricte sur le contrôle des coûts".

Le chiffre d'affaires a toutefois continué de croître, gagnant 55 % pour atteindre 182,5 milliards de roubles, a déclaré Yandex.

Le volume brut de marchandises (GMV) de sa division de commerce électronique a augmenté de 89 %, contre 67 % au trimestre précédent.

La holding néerlandaise de l'entreprise fait avancer ses projets de cession de la propriété et du contrôle de la majeure partie du groupe Yandex dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise.

Des sources ont déclaré à Reuters en mai que les actionnaires de la société holding de Yandex, dont beaucoup sont des fonds d'investissement occidentaux, pourraient être en mesure de gagner 7 milliards de dollars grâce à une cession complète de ses activités en Russie.

(1 $ = 89,8800 roubles)