Le bénéfice net du Crédit Mutuel Arkéa atteint des records au premier semestre

Paris (awp/afp) - Le groupe Crédit Mutuel Arkéa a enregistré un bénéfice net de 277 millions d'euros au premier semestre, "à son plus haut niveau historique", selon un communiqué publié jeudi par cette entité qui réunit les fédérations Bretagne et Sud-Ouest du groupe bancaire mutualiste.

Comparé aux six premiers mois de 2020, le résultat net part du groupe a augmenté de 11,1%. Et par rapport à 2019, avant la crise liée à la pandémie de Covid-19, ce bénéfice est en hausse de 13,4%.

Ce résultat "profitait notamment d'impacts non récurrents" selon le communiqué du Crédit Mutuel Arkéa qui souligne une "très bonne dynamique commerciale".

Le produit net bancaire, équivalent du chiffre d'affaires, a en effet gonflé de 11,6% par rapport au premier semestre 2020, à 1,22 milliard d'euros. La banque mutualiste a recruté 85.000 nouveaux clients particuliers et professionnels, soit une progression de 1,8%.

Tous les indicateurs sont au vert selon l'entreprise: marge nette d'intérêt qui augmente, commissions qui progressent, marché de l'assurance-vie en bonne forme.

"Quant à l'activité de capital-investissement du groupe, après avoir été fortement impactée en 2020 par les effets de la crise sanitaire, elle enregistre en ce premier semestre un rebond significatif, avec une valorisation des actifs bénéficiant d'un contexte économique plus favorable", est-il détaillé.

Après une nette augmentation en 2020, le coût du risque a reculé de 37,6% par rapport à la période de janvier à juin de l'an passé, à 53 millions d'euros, et reflète "une exposition toujours très limitée aux secteurs considérés comme vulnérables", précise le Crédit Mutuel Arkéa.

"Le groupe confirme l'efficacité et la pertinence de son modèle de développement, et dispose des atouts indispensables à la réussite de son plan stratégique Transitions 2024, qui place en son coeur les considérations environnementales et sociétales," affirme Hélène Bernicot, sa directrice générale, citée dans le communiqué.

Le Crédit Mutuel Arkéa, qui détient également une quarantaine de filiales spécialisées, dont la banque en ligne Fortuneo, mène par ailleurs une bataille juridique pour quitter la galaxie du Crédit Mutuel et prendre son indépendance.

afp/rp