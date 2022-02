Le bénéfice net du quatrième trimestre du cimentier mexicain Cemex fait plus que doubler

Son chiffre d'affaires trimestriel a atteint 3,62 milliards de dollars, contre 3,5 milliards de dollars un an plus tôt, la hausse des prix en monnaie locale dans toutes les régions ayant contribué à la croissance du chiffre d'affaires, a indiqué Cemex dans son communiqué.

L'EBITDA opérationnel, ou bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, pour l'année a augmenté de 18% à 2,86 milliards de dollars, ce qui est inférieur à l'estimation de Refinitiv de 2,94 milliards de dollars. Pour le quatrième trimestre, l'EBITDA a augmenté de 3% pour atteindre 651 millions de dollars.

Cemex a déclaré qu'il s'attendait à une croissance moyenne à un chiffre de l'EBITDA opérationnel en 2022.

Le géant industriel basé à Monterrey avait déclaré en octobre que les ralentissements de la chaîne d'approvisionnement et les retards de projets pourraient affecter son bénéfice d'exploitation pour l'ensemble de l'année.

"Cemex a progressé de manière significative sur son objectif d'investment grade, en réduisant son ratio de levier de 1,4x, à 2,73x en 2021", a déclaré l'entreprise, l'un des plus grands fournisseurs de béton au monde.

L'année dernière, Cemex a déclaré à Reuters qu'elle investissait dans les énergies renouvelables et les carburants alternatifs pour atteindre ses objectifs climatiques.

En 2021, ses émissions de CO2 auront diminué de 4,4 points de pourcentage, "notre plus bas niveau d'émission de carbone jamais enregistré et notre plus forte baisse annuelle d'une année sur l'autre", a déclaré le directeur général de Cemex, Fernando A. Gonzalez.

La société a récemment annoncé qu'elle avait progressé dans l'utilisation de l'énergie solaire pour produire du clinker, un mélange de calcaire et d'argile, et qu'elle utiliserait une usine de gestion durable des déchets pour alimenter certaines opérations au Mexique.

Pour ce qui est de l'avenir, Cemex a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la croissance du volume consolidé en 2022 soit stable pour le ciment, qu'elle prévoyait une faible croissance à un chiffre pour les mélanges prêts à l'emploi et une croissance faible à moyenne à un chiffre pour les granulats.

La société a ajouté qu'elle "abordait 2022 avec un risque financier minimal" et n'avait aucun besoin de financement pour les trois prochaines années, avec une échéance moyenne de 800 millions de dollars par an pour les dix prochaines années.

Les performances d'entreprises comme Cemex sont suivies de près en tant que baromètre de l'économie en général, le ciment étant un élément clé de l'industrie de la construction.