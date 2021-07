Le bénéfice net semestriel de One Swiss Bank attendu en baisse

Genève (awp) - One Swiss Bank, qui a récemment fusionné avec Banque Profil de Gestion, s'attend à voir son bénéfice net semestriel reculer en raison des coûts liés à cette opération, a annoncé vendredi l'établissement genevois.

Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) et le produit d'exploitation sont par contre attendus en progression comparés à la performance réalisée au premier semestre 2020, a précisé la banque dans un communiqué.

"La différence entre le résultat net et l'Ebitda provient de charges comptables d'amortissement découlant de la fusion entre One Swiss Bank SA et Banque Profil de Gestion SA exécutée avec succès le 1er juin", a souligné la société, qui publiera ses résultats détaillés "courant août".

One Swiss Bank, présente à Genève, Lugano et Zurich, détient des avoirs sous gestion d'environ 5 milliards de francs suisses.

al/rp