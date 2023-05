Le bénéfice semestriel d'ANZ dépasse les estimations, mais les perspectives sont revues à la baisse

ANZ Group Holdings Ltd a dépassé les attentes avec une hausse de 22,8% de son bénéfice semestriel, mais a mis en garde contre un second semestre difficile en raison de la forte concurrence dans le secteur de la banque de détail et de l'augmentation des pressions sur les coûts.

"Les six prochains mois seront plus difficiles que les précédents. La concurrence dans la banque de détail est plus intense qu'elle ne l'a jamais été, tant en Australie qu'en Nouvelle-Zélande", a déclaré le directeur général Shayne Elliott. M. Elliott a ajouté qu'il y avait des signes de "stress émergent" parmi ses clients. En début de semaine, le deuxième créancier du pays, la National Australia Bank, a déclaré que ses marges avaient atteint leur maximum au cours du dernier semestre et a mis en garde contre les incertitudes liées au durcissement de l'environnement du crédit. La marge d'intérêt nette d'ANZ, un indicateur clé de la rentabilité, était de 1,75 % à la fin du mois de mars, contre 1,58 % l'année dernière. Les marges du créancier australien ont augmenté suite à une série de hausses des taux d'intérêt par la banque centrale depuis mai de l'année dernière, mais les analystes ont averti que les marges pourraient plafonner à l'avenir. La quatrième banque australienne a déclaré que le bénéfice en espèces des activités poursuivies était de 3,82 milliards de dollars australiens (2,56 milliards de dollars) pour les six mois se terminant le 31 mars, en hausse par rapport aux 3,11 milliards de dollars australiens de l'année précédente, dépassant l'estimation consensuelle de 3,81 milliards de dollars australiens. (1 $ = 1,4945 dollar australien)