Le bénéfice semestriel de Northam Platinum en Afrique du Sud fait un bond de 60 %.

Le bénéfice net par action (BNPA) de Northam - la principale mesure des bénéfices pour les entreprises sud-africaines - s'est établi à 96,15 rands (6,62 $) pour le semestre clos en décembre 2021, contre 59,99 rands un an plus tôt.

La société n'a pas déclaré de dividende pour la période, qu'elle a qualifiée d'extrêmement difficile.

La production de métal raffiné a connu une baisse marginale de 0,4 % en raison de deux décès et d'absences liées au COVID dans ses opérations de Zondereinde, tandis que les troubles communautaires dans la région orientale du Bushveld ont entraîné des interruptions de production à Booysendal.

La baisse des volumes de production et l'impact de l'inflation minière générale plus élevée sur les coûts ont ajouté de la pression, augmentant le coût unitaire en espèces par once de platine raffiné équivalent de 18,6 %.

Au cours de la période considérée, Northam a acquis une participation de 34,65 % dans le producteur de platine de niveau intermédiaire Royal Bafokeng Platinum, déclenchant une guerre d'enchères avec son grand rival Impala Platinum Ltd, qui détient 35,31 % de RBPlat.

Le directeur général de Northam, Paul Dunne, a déclaré que l'investissement de la société dans RBPlat visait à faire progresser ses objectifs de croissance stratégique.

"Il s'aligne parfaitement sur notre stratégie de croissance, de durabilité et de diversification, et l'introduction conséquente de RBH en tant qu'actionnaire important renforce encore nos références en matière d'autonomisation", a déclaré M. Dunne dans un communiqué.

(1 $ = 14,5170 rands)