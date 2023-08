Le bénéfice semestriel de SBM Offshore manque les estimations

La société néerlandaise de services pétroliers et gaziers SBM Offshore a publié jeudi un bénéfice directionnel semestriel avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) qui a manqué les estimations du consensus et est tombé en dessous du niveau observé un an plus tôt.

L'EBITDA directionnel semestriel de la SBM s'est élevé à 457 millions de dollars, en dessous des 526 millions de dollars prévus par un consensus compilé par la société et en baisse de 9 % par rapport au premier semestre 2022. Le groupe a maintenu ses prévisions pour 2023.