Le bénéfice semestriel de Sainsbury's affecté par des frais de restructuration

Londres (awp/afp) - La chaîne britannique de supermarchés Sainsbury's a fait état jeudi d'un repli de 13% de son bénéfice net au premier semestre, du fait de frais de restructuration, et malgré une légère hausse de ses ventes sur fond de concurrence acharnée.

Pour la période de 28 semaines achevée le 22 septembre et qui correspond aux six premiers mois de son exercice comptable annuel, le groupe a dégagé un bénéfice net de 144 millions de livres (165 millions d'euros).

Deuxième enseigne du secteur au Royaume-Uni derrière Tesco, Sainsbury's est en train d'essayer d'acheter la numéro trois, Asda (filiale du géant américain Walmart), ce qui pourrait la propulser au premier rang. Une enquête approfondie a toutefois été ouverte à la mi-septembre par l'autorité britannique de la concurrence (CMA) à propos de cette fusion prévue au second semestre 2019.

En attendant les résultats de cette enquête, Sainsbury's a prévenu qu'elle faisait face à un environnement de consommation "incertain", au moment où l'enseigne s'apprête, comme ses concurrentes, à entrer dans la période cruciale des fêtes de fin d'année.

Elle a confirmé néanmoins espérer dégager le bénéfice annuel sur lequel tablent les analystes - à savoir 634 millions de livres de bénéfice ajusté avant impôt.

"Les marchés de l'alimentation, des biens d'équipement domestiques et des vêtements demeurent très concurrentiels et marqués par des promotions constantes", a pourtant souligné la chaîne.

Sainsbury's a hissé malgré tout son chiffre d'affaires semestriel à 15,1 milliards de livres (17,3 milliards d'euros), une progression de 3,3%.

Elle a mis en avant la poursuite du développement de sa filiale de vente par catalogue Argos, dont un nombre croissant de points de vente sont intégrés dans les hypermarchés et supermarchés Sainsbury's. Elle s'est aussi félicitée d'une bonne croissance de ses ventes en ligne et dans ses supérettes de proximité, tandis que ses ventes alimentaires ont profité d'un été particulièrement clément au Royaume-Uni, propice aux barbecues et autres occasions festives.

Son bénéfice ajusté avant impôt a bondi en conséquence de 20%, à 302 millions de livres. Mais la chaîne a dû aussi payer près de 70 millions de livres de frais de restructuration, liés à une réorganisation de l'encadrement de ses magasins visant à réduire le nombre de managers. Ces frais, ainsi que des pertes liées à sa filiale bancaire, ont pesé sur son bénéfice net.

