Le bénéfice semestriel de Shoprite en Afrique du Sud augmente de plus de 10%.

Shoprite, le plus grand groupe de supermarchés d'Afrique du Sud, a affiché mardi une hausse de 10,2 % de ses bénéfices semestriels, alors que les acheteurs à court d'argent et les consommateurs haut de gamme se sont rués sur le Black Friday et les offres de vacances.

Le modèle d'épicerie haut de gamme et à prix réduit de la société tend à la protéger mieux que ses rivaux contre les pressions inflationnistes, car elle cible des millions de Sud-Africains dépendant des subventions gouvernementales ainsi que des acheteurs aisés disposant de budgets beaucoup plus importants. Le détaillant, qui compte plus de 2 100 magasins en Afrique, a déclaré que le bénéfice net par action a augmenté à 581,3 cents au cours du semestre clos le 1er janvier, contre 527,4 cents l'année précédente. Les ventes ont augmenté de 16,8 % pour atteindre 106,3 milliards de rands (5,83 milliards de dollars), soutenues par une croissance à deux chiffres de son activité de supermarchés en Afrique du Sud. Toutefois, le directeur général Pieter Engelbrecht a déclaré que le détaillant était déçu que le niveau de bénéfice ne soit pas satisfaisant en raison des 560 millions de rands dépensés pour alimenter les générateurs diesel afin de faire face aux coupures de courant. "Nous ne rapportons pas le niveau de croissance des bénéfices et des dividendes normalement associé à une réalisation aussi remarquable en termes de croissance des ventes", a-t-il déclaré. Le détaillant a déclaré un dividende intérimaire de 248 cents par action, toujours supérieur aux 233 cents versés l'année précédente. (1 $ = 18,2380 rands)