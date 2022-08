Le bénéfice semestriel de Thungela, en Afrique du Sud, bondit en raison de la hausse des prix du charbon.

Thungela a annoncé un bénéfice par action (HEPS) - la principale mesure des bénéfices en Afrique du Sud - de 67,23 rands (4,14 $) pour les six mois au 30 juin, contre 3,05 rands un an plus tôt.

Les prix du charbon ont atteint des sommets en raison de l'augmentation du passage du gaz au charbon, notamment après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, un important fournisseur de gaz à l'Europe, en février.

Thungela, qui s'est séparée du géant minier mondial Anglo American Plc en juin 2021, a déclaré qu'elle rendrait 8,2 milliards de rands (505,30 millions de dollars) aux actionnaires après avoir déclaré un dividende de 60 rands par action.

(1 $ = 16,2280 rands)