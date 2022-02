Le bénéfice semestriel de Truworths, détaillant de mode en Afrique du Sud, bondit de 32 %.

L'industrie mondiale de l'habillement se remet d'une année 2020 éprouvante, lorsque les magasins ont été contraints de fermer pour empêcher la propagation du COVID-19 et que les consommateurs ont remplacé les robes et les chemises formelles par des pantalons de survêtement et des tenues de détente.

À 14 h 16 GMT, les actions de Truworths étaient en hausse de 8,17 % à 64,21 rands, en voie de réaliser leur plus grand bond quotidien en près de neuf mois.

Le détaillant, qui possède également la chaîne de magasins de chaussures Office basée au Royaume-Uni, a déclaré que le bénéfice net par action, la principale mesure du bénéfice en Afrique du Sud, a augmenté à 448,6 cents au cours des 26 semaines terminées le 26 décembre, contre 339,3 cents au cours de la même période l'année précédente.

La société a déclaré un dividende intérimaire de 300 cents, en hausse de 29,3 %.

"La rentabilité du groupe au cours de la période actuelle a retrouvé les niveaux d'avant le COVID et, par conséquent, nous présentons les meilleurs résultats semestriels en termes de commerce et de bénéfice d'exploitation de l'histoire du groupe", a déclaré Truworths.

Le détaillant, qui vend également des articles pour la maison, a déclaré que le commerce et le bénéfice d'exploitation du groupe ont bondi de 41,3 % pour atteindre 2,2 milliards de rands (147 millions de dollars) et de 32,5 % pour atteindre 2,5 milliards de rands, respectivement.

Les ventes au détail du groupe ont augmenté de 2% à 9,9 milliards de rands, avec des ventes pour Truworths Africa en hausse de 1,4%. La croissance significative des ventes a été entravée par les troubles civils de juillet, qui ont entraîné le pillage et l'endommagement de certains magasins Truworths en Afrique du Sud.

Les ventes d'Office, basé au Royaume-Uni, ont augmenté de 3,9% en rand.

Comme ses pairs, Truworths a été confronté à des perturbations de la chaîne d'approvisionnement qui ont entraîné "des niveaux de stocks anormalement bas par rapport aux prévisions, ce qui a entraîné des pertes de ventes en novembre et décembre", mois clés pour les ventes, notamment le Black Friday et Noël, a-t-il déclaré.

D'un point de vue positif, ces pénuries, associées à la demande des acheteurs, ont conduit à une réduction considérable des stocks de fin de saison et, par conséquent, à une diminution des démarques et à une augmentation de la marge brute, qui est passée de 51,5 % à 53,6 %, a-t-il ajouté.

(1 $ = 14,9403 rands)