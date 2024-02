Le groupe australien Wesfarmers a annoncé jeudi un bénéfice semestriel supérieur aux prévisions, grâce aux bonnes performances de ses grands magasins à bas prix Kmart et de son entreprise de quincaillerie Bunnings.

Les ventes et les bénéfices de la division Bunnings ont bénéficié d'une forte demande de la part des consommateurs et des entreprises, tandis que Kmart a enregistré des bénéfices records au premier semestre grâce à une forte croissance des ventes de vêtements.

Le bénéfice net après impôt de Wesfarmers était de 1,43 milliard de dollars australiens (927,93 millions de dollars) pour les six mois se terminant le 31 décembre, contre 1,38 milliard de dollars australiens un an plus tôt. Ce chiffre est supérieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 1,34 milliard de dollars australiens, selon les données du LSEG.

La société, dont le siège est à Perth, a déclaré un dividende intérimaire de 91 cents australiens par action, en hausse par rapport aux 88 cents australiens déclarés l'année dernière.

(1 $ = 1,5411 dollar australien)