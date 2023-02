La société a déclaré que le bénéfice net attribuable aux activités poursuivies, à l'exclusion des coûts exceptionnels, était de 845 millions de dollars australiens (578,99 millions de dollars) pour les six mois se terminant le 1er janvier, contre 676 millions de dollars australiens un an plus tôt. Ce chiffre est à comparer avec l'estimation de Macquarie qui était de 842 millions de dollars australiens.

(1 $ = 1,4594 dollars australiens)