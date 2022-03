Le bénéfice trimestriel d'Oracle diminue de moitié, les actions chutent

Les actions de la société basée à Austin, au Texas, qui ont baissé d'environ 13% depuis le début de l'année dans un contexte de déroute technologique, ont chuté de 6% dans les échanges prolongés.

Oracle a déclaré avoir subi des pertes dues à la baisse du cours de l'action de la société de séquençage génétique Oxford Nanopore, et à une perte d'exploitation chez Ampere, le fabricant des puces de serveur ARM les plus rapides du monde.

Oracle, géant des logiciels d'entreprise, est toujours à la traîne dans le secteur du cloud computing et a entrepris depuis quelque temps de réorienter ses activités pour se concentrer sur ce secteur de croissance clé à marge élevée.

Malgré cela, l'entreprise n'a pas la grande empreinte des centres de données dont disposent ses rivaux Microsoft, Amazon et Google d'Alphabet et Oracle a encore un long chemin à parcourir pour être à égalité avec les plus grands fournisseurs d'infrastructure de cloud.

Le bénéfice net est tombé à 2,32 milliards de dollars, soit 84 cents par action, au cours du trimestre clos le 28 février, contre 5,02 milliards de dollars, soit 1,68 dollar par action, un an plus tôt.

Le revenu du trimestre s'est élevé à 10,51 milliards de dollars, ce qui correspond aux estimations des analystes, selon les données IBES de Refinitiv.