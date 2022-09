Le bénéfice trimestriel de Nike chute en raison de la flambée des coûts

Nike Inc a annoncé une baisse de son bénéfice trimestriel jeudi, pénalisé par des coûts plus élevés et un dollar plus fort.

Les actions de la société, l'une des composantes du Dow Jones les moins performantes depuis le début de l'année, ont chuté de 2,3 % dans les échanges prolongés.

Les coûts de transport élevés dus à la crise de la chaîne d'approvisionnement mondiale pèsent sur les résultats de la société, bien qu'elle s'attende à ce que ces problèmes d'approvisionnement s'atténuent dans les mois à venir.

Nike a déclaré que les coûts ont augmenté de 10 % pour atteindre 3,9 milliards de dollars au premier trimestre.

Les grandes multinationales américaines, dont Microsoft Corp et Coca-Cola < Co KO.N>, ont mis en garde contre un coup porté par la force de la devise américaine.

Nike avait déclaré s'attendre à ce que des vents contraires de change d'environ 400 points de base pèsent sur ses perspectives de revenus pour l'ensemble de l'année.

Le bénéfice net de la société est tombé à 1,47 milliard de dollars, soit 93 cents par action, au premier trimestre clos le 31 août, contre 1,87 milliard de dollars, soit 1,16 dollar par action, un an plus tôt. (Reportage de Mehr Bedi à Bengaluru ; Montage de Sriraj Kalluvila)