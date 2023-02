Le bénéfice trimestriel de Nubank, soutenu par Buffett, bondit en raison de la forte demande des clients.

Le créancier brésilien a jusqu'à présent été isolé du ralentissement du secteur bancaire mondial, car les consommateurs de son marché domestique clé d'Amérique latine continuent de graviter vers les offres de base de Nubank, telles que les cartes de crédit et les prêts personnels.

"Malgré les défis macroéconomiques de 2022, Nu a pu battre tous les indicateurs clés : maintien d'une croissance accélérée, gain de parts de produits et de marchés", a déclaré le fondateur et directeur général David Vélez dans un communiqué.

Nubank a ajouté 4,2 millions de clients au quatrième trimestre clos le 31 décembre, et 20,7 millions en 2022, clôturant l'année avec un total de 74,6 millions de clients dans le monde.

Le revenu moyen mensuel par client actif (ARPAC) a augmenté à 8,2 $, en hausse de 37 % par rapport à l'année précédente sur une base neutre en termes de change.

Le bénéfice brut du créancier numérique a bondi de 137 % pour atteindre 578,3 millions de dollars au quatrième trimestre.

Pourtant, Nubank, qui a fait son entrée en bourse à New York à la fin de l'année 2021, a vu ses actions perdre plus de la moitié de leur valeur l'année dernière, dans un contexte de turbulences sur les marchés et d'inquiétudes quant à la stabilité des entreprises financières de la nouvelle ère face à des vents contraires macroéconomiques.

Le revenu total de Nubank pour le quatrième trimestre était de 1,45 milliard de dollars et un record de 4,8 milliards de dollars pour l'année complète.

Sur une base ajustée, la banque a déclaré un revenu net de 133 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 décembre.