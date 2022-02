Le bénéfice net consolidé de la société s'est élevé à 279,3 millions de roupies (3,73 millions de dollars) pour le troisième trimestre clos le 31 décembre, contre un bénéfice de 689,7 millions de roupies un an plus tôt, a déclaré la société mère, FSN E-Commerce Ventures Ltd, dans un document officiel.

Le revenu des opérations est passé de 8,08 milliards de roupies à 10,98 milliards de roupies.

(1 $ = 74,7800 roupies indiennes)