La ville soudanaise d'Atbara, berceau du soulèvement qui a conduit au renversement de l'homme fort Omar al-Bashir en 2019, est devenue une plaque tournante pour les personnes fuyant le conflit à Khartoum.

Bien qu'elle ait été épargnée par les violents combats qui ont éclaté dans la capitale il y a deux semaines, la lutte pour le pouvoir entre les factions militaires rivales a porté un nouveau coup aux espoirs des militants pro-démocratie d'Atbara.

Certains de ceux qui sont arrivés dans la ville, un centre ferroviaire de l'époque coloniale situé à environ 350 km au nord-est de Khartoum, ont cherché à se loger dans la ville. D'autres sont de passage, en route vers Port-Soudan, sur la côte de la mer Rouge, ou vers la frontière nord du Soudan avec l'Égypte.

D'autres encore n'ont pas encore arrêté leurs plans.

"Nous sommes venus à Atbara en quête de sécurité après la guerre de Khartoum. Nous avons quitté nos maisons et nos vies là-bas, et nous ne savons pas comment nous allons continuer", a déclaré Omeima Yasin, 35 ans, en tenant son enfant dans les bras.

Selon les Nations unies, les combats entre l'armée soudanaise et les forces paramilitaires de soutien rapide (RSF) ont fait des centaines de morts, des milliers de blessés et 33 000 personnes ont été déplacées de la capitale.

L'aéroport de Khartoum fait l'objet de combats et est endommagé. Certains fuyards ont tenté de quitter le pays en bus ou en bateau, mais la plupart ont cherché refuge dans des villes et des villages en dehors de la capitale.

Atbara, qui a un passé d'opposition politique et un fort mouvement syndical lié à ses chemins de fer, a été le site des premières grandes manifestations contre le régime autocratique de M. Bashir, qui ont conduit à son renversement en avril 2019.

L'hôtel ne reçoit normalement pas beaucoup de visiteurs, mais les conflits qui ont éclaté ailleurs ont été une aubaine pour les entreprises locales.

"L'hôtel n'a jamais connu une telle demande depuis le début de la guerre, ce qui a fait grimper les prix jusqu'à 30 000 livres soudanaises (50 dollars) la nuit", explique un propriétaire de l'un des rares hôtels de la ville.

DE GRANDS RÊVES

Selon Mohamed Ismail, propriétaire d'un supermarché, l'augmentation de la demande s'est traduite par un boom des affaires, mais l'arrêt de la vie régulière dans la capitale a également provoqué une inflation et des inquiétudes quant à l'approvisionnement.

"Nous avons dû augmenter nos prix parce que les prix sur le marché ont augmenté et que tout notre approvisionnement provient de Khartoum, que nous ne pouvons pas atteindre", a déclaré Jabir Abdallah, un commerçant de 29 ans spécialisé dans les articles ménagers.

Les stocks de carburant ont diminué, car la distribution est centralisée à Khartoum, ce qui provoque de longues files d'attente pour les motos et les voitures.

"L'impact de la guerre n'est pas seulement ressenti à Khartoum, tout le Soudan est désormais en proie à des difficultés économiques", a déclaré Iman Elrifaei, un avocat local, citant la hausse des prix et la pénurie de farine.

En tant que membre d'un "comité de résistance" local, Elrifaei a participé aux manifestations antimilitaires depuis le coup d'État de 2021 et, auparavant, au soulèvement contre M. Bashir.

"Les ambitions des militaires étaient plus grandes que les rêves des jeunes qui ont participé à la révolution", a-t-elle déclaré. "Nous espérons que la guerre prendra fin et que nous pourrons arrêter les pertes.

Le Soudan a entamé une transition vers des élections entre le renversement de M. Bashir et le coup d'État. Le conflit qui a éclaté à Khartoum et dans d'autres régions du Soudan le 15 avril a fait échouer un plan soutenu par la communauté internationale en vue d'une nouvelle transition et d'un gouvernement civil.

"J'avais de grands rêves de changement réel et de chute du régime, de démocratie et d'État civil, d'une bonne vie et d'opportunités pour les jeunes", a déclaré Yousif Hassan, 31 ans, membre du comité, qui a déclaré avoir participé à la première manifestation à Atbara le 19 décembre 2018.

"La guerre est la pire chose qui puisse arriver dans le monde".

(1 $ = 597,9002 livres soudanaises)