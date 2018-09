Le besoin de financement de l'Etat augmentera en 2019 en raison de la hausse du déficit

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les besoins de financement de l'Etat augmenteront l'an prochain par rapport à 2018, en raison d'un déficit plus élevé et d'une hausse des remboursements de dette à moyen et long terme, a annoncé lundi l'Agence France Trésor.

Les besoins de financement de l'Etat atteindront au total 227,6 milliards d'euros en 2019, contre 198,5 milliards d'euros en 2018, a indiqué l'AFT.

Dans son projet de budget pour 2019, présenté lundi, le gouvernement prévoit un déficit budgétaire de l'Etat de 98,7 milliards d'euros, par rapport à un déficit attendu à 81,3 milliards d'euros pour cette année.

Par ailleurs, l'AFT devra rembourser l'an prochain 130,2 milliards d'euros de dette à moyen et long terme, contre 116,6 milliards d'euros cette année.

Pour couvrir le besoin de financement de l'Etat, l'AFT prévoit d'émettre en 2019 des obligations à moyen et long terme pour 195 milliards d'euros, un montant stable par rapport à celui de 2018. "Des ressources issues de la gestion active des participations de l'Etat et consacrées au désendettement pour 2 milliards d'euros" serviront aussi à couvrir ce besoin de financement, a ajouté l'AFT.

"Depuis le début de l'année 2018, la France a continué à bénéficier de conditions financement favorables", a souligné l'AFT dans son communiqué. Pour les trois premiers trimestres de 2018, le taux moyen pondéré sur les émissions de dette d'Etat à moyen et long terme s'établit à 0,54%, contre 0,65% en 2017, un plus bas historique de 0,37% en 2016 et une moyenne de 2,17% sur la période 2009-2014, a indiqué l'AFT.

-Matthew Dalton et Emese Bartha, The Wall Street Journal

