Le bilan de la plus importante attaque aérienne russe contre l'Ukraine s'est alourdi à 39 morts samedi, alors que les sauveteurs continuent de déblayer les débris et les décombres du bombardement, a déclaré le président Volodymyr Zelenskiy.

La Russie a lancé 158 missiles et drones sur des villes et villages d'Ukraine vendredi, dans ce que les autorités ukrainiennes ont décrit comme le pire bombardement aérien depuis le début de la guerre en février 2022.

"Les travaux visant à effacer les conséquences de l'attaque russe d'hier sont toujours en cours. Près de 120 villes et villages, des centaines d'objets civils ont souffert", a déclaré M. Zelenskiy sur l'application de messagerie Telegram.

M. Zelenskiy a indiqué que 39 personnes avaient été tuées et 159 blessées lors des frappes qui ont impliqué différents types de missiles balistiques et de croisière, ainsi que des drones de fabrication iranienne. La défense aérienne ukrainienne a déclaré avoir abattu 87 missiles russes et plus de 30 drones.

Dans la capitale, Kiev, au moins 16 personnes ont été tuées, ce qui représente le plus grand nombre de victimes civiles dans la ville en près de 22 mois de guerre, a déclaré le maire Vitali Klitschko. La ville a annoncé une journée de deuil pour les victimes le 1er janvier.

M. Klitschko a indiqué que les sauveteurs continuaient à fouiller les décombres à Kiev, où un entrepôt et plusieurs immeubles résidentiels et commerciaux ont été touchés.

Les opérations de sauvetage se poursuivent dans d'autres villes et villages du centre, du sud et de l'ouest du pays, selon les autorités locales. Les autorités locales se sont empressées de réparer les milliers de fenêtres brisées dans les immeubles résidentiels et de rétablir le chauffage.

Le temps est anormalement chaud dans la majeure partie de l'Ukraine, avec des températures avoisinant les 4 degrés Celsius (39 degrés Fahrenheit), mais les prévisionnistes s'attendent à ce qu'elles descendent jusqu'à zéro dans le courant de la semaine.