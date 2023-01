Le bilan de l'avalanche s'élève à 20 morts au Tibet

Cinquante-trois survivants ont été retrouvés, dont cinq grièvement blessés, a rapporté le Global Times, citant un responsable du gouvernement local de cette région de l'ouest de la Chine.

L'avalanche s'est produite sur un tronçon de route entre le village de Pai, dans le comté de Mainling, et la sortie du tunnel de Doxong La, dans le comté de Medog, vers 20 heures (1200 GMT) mardi, et a laissé des personnes et des véhicules bloqués.

La région avait dépêché 696 secouristes professionnels à 14h05 aujourd'hui, et les travaux de sauvetage sont toujours en cours, a rapporté CCTV.