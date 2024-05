Le bilan de l'effondrement d'un immeuble dans la ville sud-africaine de George la semaine dernière s'est alourdi à 33 morts mardi, alors que les sauveteurs continuent de fouiller les décombres et que 19 personnes sont toujours portées disparues plus d'une semaine après l'incident.

Les autorités municipales ont déclaré dans un communiqué que seules six des personnes tuées sur le chantier avaient été identifiées jusqu'à présent, les autorités ayant du mal à obtenir des noms exacts.

La dernière personne à avoir été secourue a été extraite des décombres le week-end dernier, dans ce que le premier ministre de la province du Cap-Occidental a qualifié de "miracle", cinq jours après la catastrophe.

Le bilan s'élevait à 32 morts lundi. Il n'a cessé de s'alourdir au cours de la semaine écoulée, au fur et à mesure que de nouveaux corps étaient repêchés.

On ne sait pas exactement pourquoi l'immeuble de cinq étages situé dans la ville à l'est du Cap s'est effondré le 6 mai. Des enquêtes sont en cours.

Les sauveteurs ont utilisé des grues, des foreuses et leurs mains nues pour tenter d'atteindre les personnes prises au piège.

Les autorités municipales ont déclaré que des personnes parlant couramment les langues chewa, portugaise et shona étaient présentes sur les lieux pour apporter leur soutien. On pense que des migrants originaires d'autres pays d'Afrique australe, tels que le Malawi et le Zimbabwe, travaillaient sur le chantier.