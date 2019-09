Le bilan de l'ouragan Dorian s'alourdit à 50 morts aux Bahamas

NASSAU, Bahamas, 10 septembre (Reuters) - L'ouragan Dorian a fait au moins 50 morts en dévastant les Bahamas au début du mois, selon un nouveau bilan fourni mardi par les autorités de l'archipel de l'océan Atlantique.

La plupart des victimes ont été recensées sur l'île de Great Abaco, la plus touchée par le cyclone, l'un des plus puissants de l'histoire des Caraïbes avec des vents à plus de 300 km/h.

Les autorités et secouristes s'attendent à ce que le bilan s'alourdisse encore au fur et à mesure de la découverte de nouveaux cadavres dans les décombres du quartier de Marsh Harbour à Abaco.

Le Programme alimentaire mondial estime que 70.000 habitants des Bahamas, qui comptent 400.000 habitants, ont besoin d'une aide d'urgence. (Zachary Fageson Jean-Stéphane Brosse pour le service français)