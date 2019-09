Le bilan de la Fed pourrait culminer à plus de $4.000 mds-enquête

NEW YORK, 3 septembre (Reuters) - Le bilan de la Réserve fédérale américaine pourrait culminer entre 3.800 et 4.700 milliards de dollars (3.460 et 4.280 milliards d'euros) d'ici 2025, montrent des prévisions établies par son antenne régionale de New York sur la base d'une enquête auprès de sociétés de courtage obligataire.

La Fed de New York, chargée de la gestion de l'énorme portefeuille d'obligations accumulé par la banque centrale, précise que les professionnels interrogés envisagent une reprise des achats d'obligations dès cette année et n'excluent pas qu'ils se prolongent jusqu'en 2025.

Les décisions en la matière dépendront de la croissance des réserves bancaires et d'autres postes du bilan, précise l'étude.

La Fed détient pour l'instant pour environ 3.800 milliards de dollars d'actifs, parmi lesquels figurent les obligations achetées sur les marchés dans le but de soutenir le crédit et l'activité économique après la crise financière mondiale de 2008.

Après avoir commencé à réduire la taille de son portefeuille et ses réserves pour normaliser sa politique monétaire, la Fed a annoncé en juillet qu'elle interromprait ce mouvement en août. Et certains observateurs estiment désormais qu'elle pourrait reprendre ses achats d'obligations et l'augmentation des réserves bancaires. (Jonnelle Marte et Trevor Hunnicutt; Marc Angrand pour le service français)