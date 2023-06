Le bilan de la collision entre deux trains indiens approche les 300 morts et 850 blessés

Le bilan de la collision de deux trains de passagers indiens dans l'État d'Odisha s'est alourdi à 288 morts et plus de 850 blessés, a déclaré samedi à l'AFP un responsable du gouvernement de l'État, faisant de cet accident ferroviaire le plus meurtrier du pays depuis plus de vingt ans.

Sudhanshu Sarangi, directeur général des services d'incendie de l'État d'Odisha, a également déclaré que "les opérations de sauvetage se poursuivent" et qu'il y a "beaucoup de blessés graves", selon l'AFP. Le secrétaire en chef Pradeep Jena a déclaré sur Twitter que plus de 200 ambulances avaient été appelées sur les lieux de l'accident survenu vendredi dans le district de Balasore, en Odisha, et que 100 médecins supplémentaires, en plus des 80 déjà sur place, avaient été mobilisés. Tôt samedi matin, des images vidéo de Reuters ont montré des fonctionnaires de police en train de déplacer des corps recouverts d'un drap blanc hors de la voie ferrée. "J'étais endormi", a déclaré un survivant non identifié à NDTV news. "J'ai été réveillé par le bruit du train qui déraillait. Soudain, j'ai vu 10 à 15 personnes mortes. J'ai réussi à sortir de la voiture et j'ai vu beaucoup de corps démembrés". Des images vidéo de vendredi montrent des sauveteurs escaladant l'un des trains mutilés pour trouver des survivants, tandis que des passagers appellent à l'aide et sanglotent à côté de l'épave. La collision s'est produite vers 19h00 heure locale (1330 GMT) vendredi lorsque le Howrah Superfast Express, qui relie Bangalore à Howrah, au Bengale occidental, est entré en collision avec le Coromandel Express, qui relie Kolkata à Chennai. Les autorités ont fourni des explications contradictoires sur le train qui a déraillé en premier et qui s'est retrouvé mêlé à l'autre. Le ministère des chemins de fer a déclaré avoir ouvert une enquête sur l'incident. Bien que Jena et certains médias aient suggéré qu'un train de marchandises était également impliqué dans l'accident, les autorités ferroviaires n'ont pas encore commenté cette possibilité. Une vaste opération de recherche et de sauvetage a été mise en place, impliquant des centaines de pompiers et de policiers, ainsi que des chiens renifleurs. Des équipes de la Force nationale d'intervention en cas de catastrophe se sont également rendues sur le site. Vendredi, des centaines de jeunes gens ont fait la queue devant un hôpital public de Soro, dans l'État d'Odisha, pour donner leur sang. Selon les chemins de fer indiens, leur réseau facilite le transport de plus de 13 millions de personnes chaque jour. Mais le monopole d'État a un bilan mitigé en matière de sécurité en raison d'une infrastructure vieillissante. L'État a décrété que la journée de samedi serait un jour de deuil en signe de respect pour les victimes. L'accident ferroviaire le plus meurtrier en Inde s'est produit en 1981, lorsqu'un train a plongé d'un pont dans une rivière de l'État de Bihar, tuant environ 800 personnes.