Le bilan de la mine de charbon chinoise s'élève à six morts et 47 disparus alors que les secours reprennent.

Six personnes avaient été extraites vivantes de la mine en Mongolie intérieure à 22h30 (1430 GMT) jeudi, selon les médias d'État.

La mine à ciel ouvert exploitée par la petite entreprise locale Xinjing Coal Mining Co s'est effondrée dans un glissement de terrain mercredi, laissant les travailleurs ensevelis sous un tas de débris d'un demi-kilomètre de large et d'une hauteur estimée à 80 mètres, a déclaré le diffuseur d'État CCTV.

Un deuxième glissement de terrain a interrompu les efforts de sauvetage, ont rapporté les médias d'État, le risque d'autres effondrements étant très élevé en raison de la grande zone effondrée.

Une avalanche de roches et de terre a pu être vue dans les images de CCTV tombant d'un côté de la montagne dans la fosse de la mine, enterrant un certain nombre d'excavateurs et de camions à benne.

Trois cents secouristes ont utilisé des machines lourdes et des chiens de sauvetage dans leur recherche des mineurs, selon les médias d'État.

Li Zhongzeng, chef de la ville d'Alxa League, a déclaré que la mission de sauvetage était difficile en raison de la menace d'autres glissements de terrain, et les plans de sauvetage comprennent des méthodes d'excavation en couches et de descente trapézoïdale des deux côtés de la montagne, a déclaré CCTV News vendredi.

La mine, autrefois souterraine, a été convertie en exploitation à ciel ouvert en 2012, selon les médias d'État. Elle avait suspendu sa production pendant trois ans avant de redémarrer en avril 2021, ont indiqué les médias d'État, sans préciser la cause de la fermeture.

Le charbon est une source d'énergie majeure en Chine, mais ses mines sont parmi les plus meurtrières au monde, en grande partie à cause d'une application laxiste des normes de sécurité, malgré les ordres répétés du gouvernement pour améliorer la sécurité au fil des ans.

Les autorités ont ordonné aux mines de plusieurs grandes régions minières de procéder à des inspections de sécurité après l'accident de l'Alxa League.