Le bilan de la pandémie de coronavirus dans le monde: plus de 315'000 morts

Paris (awp/afp) - La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 315'270 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 11H00 GMT.

Plus de 4'727'220 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 1'700'000 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 89'564 décès pour 1'486'742 cas. Au moins 272'265 personnes ont été déclarées guéries.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Royaume-Uni avec 34'636 morts pour 243'303 cas, l'Italie avec 31'908 morts (225'435 cas), la France avec 28'108 morts (179'569 cas) et l'Espagne avec 27'650 morts (231'350 cas).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l'épidémie a débuté fin décembre, a officiellement dénombré au total 82'954 cas (sept nouveaux entre dimanche et lundi), dont 4634 décès et 78'238 guérisons.

L'Europe totalisait lundi à 11H00 GMT 166'836 décès pour 1'901'173 cas, les Etats-Unis et le Canada 95'451 décès (1'563'744 cas), l'Amérique latine et les Caraïbes 29'493 décès (524'050 cas), l'Asie 12'394 décès (362'543 cas), le Moyen-Orient 8204 décès (282'288 cas), l'Afrique 2765 décès (85'028 cas), et l'Océanie 127 décès (8402 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l'AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

ats/fr