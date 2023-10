Lorsque Félix Tshisekedi a pris ses fonctions de président de la République démocratique du Congo à la suite d'une élection contestée en 2018, il a promis de mettre fin à des décennies de répression politique et de corruption qui avaient étouffé le développement du pays d'Afrique centrale.

Mais alors qu'il se prépare à une nouvelle tentative de réélection en décembre, des groupes de défense des droits, des alliés internationaux et des rivaux accusent son administration d'étouffer la dissidence, tout comme l'avait fait le gouvernement précédent lorsqu'il était dans l'opposition.

Ces derniers mois, des soldats ont abattu des manifestants hostiles à l'ONU dans la ville de Goma, à l'est du pays, et le corps d'un éminent législateur de l'opposition a été retrouvé dans sa voiture. La police a dispersé des rassemblements de l'opposition à l'aide de gaz lacrymogènes et au moins deux journalistes ont été arrêtés pour diffusion de fausses nouvelles.

La liberté d'expression et la liberté de la presse sont "mises à rude épreuve" au Congo, a déclaré Jean-Claude Katende, président de l'Association africaine pour la défense des droits de l'homme (ASADHO).

"La violation de ces libertés conduira à la violence sociale et politique et à la contestation des résultats", a-t-il déclaré à Reuters, faisant référence aux retombées potentielles des élections qui se tiendront le 20 décembre.

Patrick Muyaya, ministre congolais de la communication et porte-parole du gouvernement, et Tina Salama, porte-parole du président, ont tous deux nié les accusations selon lesquelles les droits et les libertés étaient restreints au Congo. Ils n'ont pas évoqué la possibilité de violences pendant la période électorale.

M. Tshisekedi sera confronté à un groupe de candidats de l'opposition comprenant Martin Fayulu, dont la revendication de la victoire à l'élection présidentielle de 2018 a entraîné des frictions post-électorales, et le gynécologue Denis Mukwege, lauréat du prix Nobel de la paix.

Néanmoins, une élection contestée pourrait déstabiliser davantage un pays qui lutte déjà pour contenir une myriade de groupes armés et une rébellion.

Ida Sawyer, directrice des crises et des conflits à Human Rights Watch, a déclaré que de nombreux Congolais avaient espéré que la présidence de Tshisekedi marquerait la fin d'années de répression et de la culture de l'impunité qui caractérisait le gouvernement de l'ancien président Joseph Kabila.

"Pourtant, alors que Tshisekedi approche de la fin de son premier mandat, nous observons les mêmes tactiques abusives", a-t-elle déclaré à Reuters. Les forces de sécurité sont "une fois de plus utilisées pour réprimer la dissidence".

Selon le procureur militaire, au moins 56 civils ont été tués à Goma le 30 août, lorsque des soldats ont ouvert le feu sur des manifestants qui se rassemblaient pour protester contre la présence des forces de maintien de la paix de l'ONU et d'autres forces étrangères.

Un colonel congolais a été reconnu coupable de meurtre et d'autres crimes liés aux meurtres. Trois autres soldats ont été condamnés à 10 ans de prison, tandis que deux autres ont été acquittés.

Le procureur chargé de l'affaire a déclaré qu'ils avaient agi de manière isolée et a décrit les meurtres comme "n'étant pas une action de l'État".

Leur avocat, Serge Lukanga, a déclaré à Reuters qu'il ferait appel de la sentence. Il a nié les accusations et a déclaré qu'ils n'avaient pas donné l'ordre d'ouvrir le feu, qu'ils n'avaient pas ouvert le feu eux-mêmes et que tout ce qu'ils avaient fait ce jour-là, c'était d'accomplir leur mission en tant que gardes républicains.

"Le président a condamné avec la plus grande fermeté les abus commis par les forces de sécurité à Goma et ailleurs, affirmant que ces actes et ces crimes ne resteraient pas impunis", a déclaré M. Salama.

"JE NE SUIS PAS UN DICTATEUR

Le Congo est le premier fournisseur mondial de cobalt, utilisé dans la fabrication des batteries des véhicules électriques, et le troisième producteur mondial de cuivre. Il n'est pas certain que les problèmes politiques aient un impact direct sur les investissements étrangers.

Les investisseurs chinois et d'autres investisseurs en matières premières continuent d'injecter des milliards, en particulier dans des projets liés au cuivre et au cobalt. Le gouvernement renégocie actuellement avec la Chine les termes d'un accord de 2008 portant sur l'échange de minéraux contre des infrastructures

Les États-Unis ont exprimé leur inquiétude quant aux rapports faisant état d'attaques contre des personnalités politiques, de harcèlement des partisans de l'opposition, de procédures judiciaires politisées et de détentions arbitraires.

Au cours des mois précédents, le corps criblé de balles de l'ancien ministre des transports et membre de l'opposition Cherubin Okende a été retrouvé dans sa voiture, et des manifestations de l'opposition concernant des irrégularités présumées dans l'inscription des électeurs ont donné lieu à des affrontements avec la police.

En septembre, Jean-Marc Kabund, candidat à la présidence et ancien allié de Tshisekedi, a été condamné à sept ans de prison pour propagation de fausses rumeurs et insulte au chef de l'État, après avoir qualifié Tshisekedi de "danger" et critiqué son gouvernement dans un discours. Il affirme que ces accusations sont motivées par des considérations politiques.

Le porte-parole du gouvernement, Muyaya, a déclaré que les divers incidents ne pouvaient être interprétés comme des signes d'un climat de répression au Congo.

Les groupes de défense des droits de l'homme affirment que les médias indépendants font également l'objet de menaces accrues. Selon eux, la nouvelle loi sur la presse et le code numérique, promulgués en avril, constituent un signal d'alarme particulier : les journalistes risquent une peine de prison s'ils diffusent des informations jugées fausses.

Stanis Bujakera, qui travaille pour plusieurs médias, dont Reuters, est détenu depuis le 8 septembre. Il est soupçonné d'avoir diffusé de fausses informations sur l'assassinat de M. Okende dans un article publié par Jeune Afrique. Le magazine d'information français a déclaré que l'article ne portait pas le nom de Bujakera et qu'"il ne peut être tenu responsable" de son contenu.

M. Tshisekedi a déclaré qu'il n'était pas approprié pour lui de commenter les affaires judiciaires et a déclaré aux journalistes en septembre qu'il était "un grand défenseur de la liberté de la presse".

Dans un discours prononcé devant les représentants de la diaspora congolaise en Belgique, il a déclaré que son avenir politique était confronté à des menaces externes et internes anonymes qui devaient être vaincues.

"Si je ne suis pas réélu, ce sont les ennemis de la RDC qui prendront le pouvoir, avec la complicité de certains qui se disent des nôtres", a-t-il déclaré dans une vidéo partagée en ligne.

"Je ne suis pas un dictateur, je ne suis pas sanguinaire, mais pour défendre mon peuple, notre dignité, je suis prêt à tout".