Le bilan de la tempête aux Philippines s'élève à 123 morts alors que l'armée participe aux recherches.

Megi était le premier cyclone de cette année à frapper les Philippines, un archipel de plus de 7 600 îles qui connaît en moyenne 20 tempêtes tropicales par an.

Quatre-vingt-six des victimes se trouvaient à Baybay, une zone montagneuse sujette aux glissements de terrain dans la province de Leyte, où 236 personnes ont également été blessées, a indiqué le gouvernement de la ville dans un rapport.

Trois autres personnes se sont noyées dans différentes provinces, tandis que six personnes étaient toujours portées disparues, a indiqué l'agence nationale des catastrophes.

"Les opérations de recherche, de sauvetage et de récupération vont se poursuivre", a déclaré sur Facebook une unité d'infanterie de l'armée philippine à Baybay.

Des photographies aériennes et des vidéos du gouvernement local ont montré des pentes effondrées, ensevelissant des plantations de cocotiers et des maisons dans la terre et la boue. Dans une zone, les sauveteurs ont dû utiliser des bateaux en caoutchouc pour atteindre un glissement de terrain.

Megi, qui a touché terre dimanche avec des vents soutenus atteignant 65 kilomètres (40 miles) par heure et des rafales allant jusqu'à 80 km/h (49 mph), s'est depuis dissipé.

Le district de Kantagnos a été "grandement dévasté", a déclaré sur Facebook un bataillon d'ingénierie et de construction de l'armée à Leyte. "Les maisons et les moyens de subsistance ont été endommagés, des familles et des personnes sont portées disparues et les communications sont instables", indique le post.

Plus de 162 000 résidents déplacés sont hébergés dans des centres d'évacuation, tandis que 41 000 autres vivent chez des proches, selon les données du gouvernement.

La trajectoire destructrice de Megi a ravivé le souvenir d'autres tempêtes meurtrières aux Philippines.

En décembre, le typhon Rai, de catégorie 5, a ravagé le centre des Philippines, avec un bilan de 405 morts et près de 1 400 blessés. Le typhon Haiyan, l'un des cyclones tropicaux les plus puissants jamais enregistrés, a tué 6 300 personnes en 2013.