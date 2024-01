Le bilan des Palestiniens tués par les frappes israéliennes sur Gaza depuis le 7 octobre a dépassé les 25 000 morts, ont déclaré dimanche les autorités sanitaires de l'enclave, alors que les frappes israéliennes sont intenses et que les combats de rue font rage dans la bande de Gaza dirigée par le Hamas.

Les forces israéliennes et les combattants du Hamas se sont affrontés dans plusieurs endroits, de Jabalia au nord à Khan Younis plus au sud.

Le ministère de la santé de Gaza a déclaré que 178 Palestiniens avaient été tués au cours des dernières 24 heures, l'une des journées les plus meurtrières depuis le début de la guerre. L'armée israélienne a déclaré qu'un soldat avait été tué au cours des combats.

Au total, 25 105 Palestiniens ont été tués et 62 681 ont été blessés par les frappes israéliennes depuis le 7 octobre, a indiqué le ministère de la santé de la bande de Gaza dans un communiqué. Il ne fait pas de distinction entre les décès de civils et de militants, mais précise que la plupart des personnes tuées sont des civils.

Israël a lancé sa campagne d'élimination du Hamas après que le groupe islamiste a fait irruption en Israël le 7 octobre et s'est déchaîné sur les villes et les bases du sud, tuant 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et ramenant 253 otages dans l'enclave.

Les forces israéliennes ont déclaré avoir débarrassé la majeure partie du nord de Gaza du réseau militaire du Hamas et plus d'un million d'habitants de cette partie de l'enclave se sont déplacés vers le sud pour fuir les bombardements. Toutefois, les combats se poursuivent dans le camp de réfugiés de Jabalia et dans d'autres zones autour de la ville de Gaza.

Les Palestiniens encore présents dans la région décrivent les conditions désastreuses dans lesquelles ils vivent.

"Nous luttons pour survivre aux bombes, mais franchement, nous essayons surtout de survivre à la faim. Trouver de la nourriture pour la famille, pour les enfants, est devenu une aventure plus difficile que de survivre à la guerre", a déclaré à Reuters Amer, 32 ans, père de trois enfants, qui vit dans le nord de Gaza. Il a envoyé un message via une carte eSIM, le seul outil dont disposent les habitants de Gaza pour se connecter au monde extérieur, alors que les communications ont été interrompues pour la neuvième fois.

Le prix de la farine, par exemple, a grimpé en flèche, tout comme d'autres denrées alimentaires difficiles à trouver dans ce territoire déjà appauvri.

"Face à la famine qui menace les habitants du nord de Gaza, les gens ont commencé à moudre ce qui est disponible pour faire de la farine, en commençant par le maïs et en allant jusqu'à la nourriture pour animaux", a posté sur X Anas Al-Sharif, un journaliste palestinien indépendant qui se trouve dans le nord de Gaza.

L'armée israélienne a déclaré que ses soldats avaient tué 15 tireurs palestiniens au cours de combats dans le nord de la bande de Gaza, tandis que des tireurs d'élite, soutenus par l'aviation, avaient "éliminé un certain nombre de terroristes" à Khan Younis.

Sami Abu Zuhri, représentant du Hamas, a rejeté la version israélienne et le nombre de morts annoncé, affirmant qu'il s'agissait d'une "victoire factice et illusoire".

Les Palestiniens ont déclaré que des combats acharnés faisaient rage à Jabalia depuis trois jours. Le bruit des bombardements aériens et terrestres est ininterrompu. Certains bâtiments ont pris feu et de la fumée s'est élevée là où les bombes étaient tombées.

Le long de la côte sud de Gaza, des témoins ont déclaré que des bateaux de la marine israélienne bombardaient la plage.

Dans la ville méridionale de Rafah, où se concentrent plus d'un million de personnes déplacées, trois Palestiniens ont été tués par une frappe aérienne israélienne sur une voiture. Une autre voiture a été touchée dans la ville de Gaza, tuant trois autres personnes, selon les autorités sanitaires.

La violence s'est également intensifiée en Cisjordanie occupée par Israël, où l'Autorité palestinienne, rivale du Hamas, jouit d'une autonomie limitée. Le ministère palestinien de la santé a déclaré que les forces israéliennes avaient tué 360 Palestiniens depuis le 7 octobre.