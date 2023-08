Les équipes de recherche ont repris lundi la tâche difficile et dangereuse de fouiller les cendres de Lahaina à la recherche de nouvelles victimes des incendies de Maui, alors que les autorités ont prévenu que le bilan de 96 morts - déjà le plus élevé depuis plus d'un siècle pour un incendie aux États-Unis - allait s'alourdir dans les jours à venir.

Près d'une semaine après que l'incendie, qui s'est propagé rapidement, a rasé la majeure partie de la station balnéaire historique, des centaines de personnes sont toujours portées disparues. Les habitants ne peuvent toujours pas retourner sur les lieux de l'incendie en raison des risques posés par les points chauds et les fumées toxiques.

Cet incendie est la catastrophe naturelle la plus meurtrière de l'histoire de l'État. Le bilan de 96 morts est le plus important jamais enregistré pour un incendie de forêt aux États-Unis depuis 1918, année où 453 personnes avaient péri dans l'incendie de Cloquet, dans le Minnesota et le Wisconsin.

Des chiens entraînés à la détection des corps ont aidé à la recherche méthodique, bloc par bloc ; ils n'avaient couvert qu'environ 3 % de la zone samedi soir, a déclaré à l'époque le chef de la police du comté de Maui, John Pelletier, à la presse.

Le chef a également prévenu que l'identification des victimes serait une tâche sinistre et difficile, compte tenu de l'intensité de l'incendie ; les structures métalliques ont fondu sous l'effet de la chaleur.

"Dans la zone où se trouve ma maison, on cherche encore des corps", a déclaré Chris Loeffler, 35 ans, dont la mère et les proches ont fui la maison de son enfance mardi dernier lorsque les flammes ont atteint un pâté de maisons et demi plus loin. La maison en bois de style plantation - probablement détruite - appartenait à sa famille depuis cinq générations.

M. Loeffler, qui vit au Nouveau-Mexique mais envisageait de revenir définitivement à Lahaina, a déclaré qu'il craignait que certains habitants ne vendent leurs biens et ne quittent l'île.

Nous essayons d'avertir tout le monde : "Ne vendez pas, ne cédez pas, gardez la tête haute", a déclaré M. Loeffler. "Une fois que vous aurez quitté Lahaina, nous perdrons Lahaina.

Lors d'une réunion à la Maison Blanche lundi, l'administratrice de l'Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA), Deanne Criswell, a déclaré que d'autres chiens cadavériques étaient en route pour Lahaina, mais que les recherches étaient "extrêmement dangereuses" et qu'elles prendraient du temps.

"Il y a des structures qui sont partiellement debout et que les ingénieurs doivent d'abord dégager pour s'assurer qu'elles sont sûres pour les équipes de recherche et de sauvetage", a-t-elle déclaré.

J'AI JUSTE BESOIN DE SAVOIR QU'IL EST EN SÉCURITÉ

Une base de données de masse circulant sur les médias sociaux montre qu'environ 1 130 personnes ont été répertoriées comme "non localisées" sur une liste d'environ 5 200 personnes à la date de lundi après-midi. La base de données comprend des noms recueillis à partir des avis de disparition affichés dans les refuges, ainsi que des informations fournies par des proches.

Les proches se sont tournés vers les médias sociaux à la recherche de nouvelles concernant des membres de leur famille disparus.

"DISPARU : Mon père, Michael Misaka, est porté disparu depuis le début des incendies de Lahaina", a écrit Megan Sweeting sur Facebook. "Si vous avez des informations sur mon père, merci de me les communiquer. J'ai juste besoin de savoir qu'il est en sécurité".

La cause de l'incendie n'a pas été déterminée et de nombreux survivants ont déclaré n'avoir reçu aucune alerte avant que le brasier ne balaie la ville à la vitesse de l'éclair, alimenté par des rafales de vent atteignant 130 km/h. Certains ont été contraints de fuir dans la forêt et de se réfugier à l'intérieur du village. Certaines personnes ont été contraintes de se réfugier dans l'océan Pacifique pour échapper aux flammes.

Le système de sirènes destiné à alerter les habitants en cas de menace imminente ne s'est pas déclenché. Le gouverneur d'Hawaï, Josh Green, et d'autres responsables ont promis d'enquêter sur la réaction à l'incendie et sur les systèmes de notification d'urgence de l'État.

Deux actions en justice ont déjà été intentées au nom de résidents contre Hawaiian Electric Industries, affirmant que son équipement était responsable. Un porte-parole de la compagnie d'électricité a déclaré à CNN qu'il ne ferait aucun commentaire sur les litiges en cours ; la compagnie a déclaré qu'elle coopérerait avec l'État pour enquêter sur les causes de l'incendie.

L'incendie de Lahaina a brûlé 878 hectares et était contenu à 85 % dimanche soir, a indiqué le comté de Maui sur son site Internet, ajoutant qu'il n'y avait "aucune menace active à l'heure actuelle".

Les autorités ont exhorté les touristes à envisager de reporter leurs projets de voyage vers l'ouest de Maui, et les visiteurs ont largement répondu aux appels à quitter l'île. Environ 46 000 personnes ont quitté l'aéroport de Kahului, le principal aéroport de Maui, entre mercredi et samedi, selon l'Autorité du tourisme d'Hawaï.

Certains habitants ont exprimé leur frustration sur les réseaux sociaux à l'égard des touristes qui ont choisi de ne pas rester sur place.

"Nous ne voulons pas du tout de touristes ici", a déclaré Basil Spring dans un message publié lundi sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. "Nous avons besoin de temps pour guérir en tant qu'île et pour prendre soin de notre Lahaina ohana", a-t-il ajouté, en utilisant un terme hawaïen pour "famille".

"Sortez et restez dehors".

Mais les entreprises d'autres régions de l'île craignent que l'arrêt du tourisme pour l'ensemble de Maui ne nuise aux travailleurs d'autres régions.

"50 % de notre économie touristique existe toujours et prospère dans le sud de Maui", a indiqué le camion-restaurant Maui Fresh Streatery sur Facebook. "Lahaina et l'ouest de Maui sont fermés au tourisme. Respectez le temps dont nous disposons pour faire face à cette tragédie. N'essayez pas de vous y faufiler et de jouer les touristes, car c'est une terre sacrée. Mais j'ai vraiment le sentiment que Maui est toujours ouvert".