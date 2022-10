Le bilan des inondations généralisées au Nigeria dépasse les 500 morts - ministères

Les inondations, qui se sont accumulées depuis le début de l'été, ont touché 27 des 36 États du Nigeria et ont affecté environ 1,4 million de personnes, ont également déclaré les ministères des affaires humanitaires et de la gestion des catastrophes.

"L'ampleur de la catastrophe ...est colossale", a ajouté Mustapha Habib Ahmed, directeur général de l'Agence nationale de gestion des urgences, dans un communiqué.

Jeudi, des images prises par un drone à Lokoja, qui se trouve dans l'État de Kogi (centre-nord), au confluent des fleuves Niger et Benue, et qui a subi des semaines d'inondations, ont montré des dizaines de maisons et d'entreprises submergées.

"Je n'ai jamais vu une telle chose", a déclaré à Reuters Khalid Yahaya Othman, un résident local, en regardant ses réservoirs de carburant submergés et les rues voisines gorgées d'eau.

"Lorsque cette eau est arrivée, nous n'avons jamais envisagé qu'elle vienne recouvrir le réservoir", a-t-il déclaré.

La compagnie pétrolière nationale NNPC a imputé aux inondations, qui ont bloqué une route clé sortant de Lokoja, la responsabilité d'une pénurie de carburant dans la capitale, Abuja.

Le responsable fédéral de la sécurité routière, Koton Karfe, a déclaré que les inondations avaient entravé la circulation pendant au moins deux semaines.