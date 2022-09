Le bilan du naufrage d'un bateau de migrants en Syrie s'alourdit à 94 morts

LE CAIRE, 24 septembre (Reuters) -

Le bilan du naufrage d'un bateau de migrants venant du Liban, qui a

coulé cette semaine

au large de la Syrie, s'est

à nouveau alourdi

pour atteindre 94 morts après la découverte de nouveaux corps, rapporte samedi la télévision d'Etat syrienne.

Une embarcation a fait naufrage cette semaine au large de la Syrie après avoir quitté le Liban que de nombreux Libanais, mais aussi des réfugiés syriens et palestiniens qui y vivent, cherchent à quitter alors que le pays traverse sa pire crise économique depuis le 19e siècle. (Rédigé par Ahmed Tolba et Nayera Abdallah, version française Tangi Salaün et Matthieu Protard)