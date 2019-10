Le bilan du puissant typhon au Japon s'alourdit à 66 morts

(Bilan actualisé)

TOKYO, 15 octobre (Reuters) - Le bilan de l'un des plus puissants typhons à avoir jamais frappé le Japon s'est alourdit mardi à 66 morts, alors que les équipes de sauveteurs poursuivaient dans la boue et les débris leurs recherches des personnes portées disparues.

Le typhon Hagibis a touché terre samedi soir sur l'île principale du Japon, Honshu, et un séisme de magnitude 5,7 a secoué Tokyo peu après.

D'après la chaîne de télévision publique NHK, 15 personnes étaient encore portées disparues après le passage du typhon. Plus de 200 personnes ont été blessées.

Quelque 138.000 foyers étaient privés d'eau et 24.000 privés d'électricité.

Plusieurs milliers d'officiers de police, de pompiers et membres de l'armée poursuivaient les recherches d'éventuels survivants au milieu des décombres consécutives aux inondations et glissements de terrain. (Tim Kelly et Kwiyeon Ha; Jean Terzian pour le service français)