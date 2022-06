"1 000 morts, 1 500 blessés, et ce chiffre pourrait augmenter, de nombreuses familles ont été perdues. Les personnes blessées ont été emmenées à Kaboul et à Gardez", a déclaré à Reuters Mohammad Amin Hozaifa, directeur de l'information et de la culture de Paktika.

Officiellement, les responsables de la gestion des catastrophes estiment toujours le nombre de blessés à 600.