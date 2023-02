Le bilan du tremblement de terre en Syrie dépasse les 2 500 morts

L'équipe de secours des Casques blancs a déclaré sur Twitter que le nombre de victimes dans les zones tenues par les insurgés s'élevait à plus de 1 280 morts et plus de 2 600 blessés.

"Ce nombre devrait augmenter de manière significative en raison de la présence de centaines de familles sous les décombres, plus de 50 heures après le séisme", ont écrit les Casques blancs.

Dans la nuit, le ministre syrien de la santé a déclaré que le nombre de morts dans les parties du pays tenues par le gouvernement s'élevait à 1 250, a rapporté le média d'État al-Ikhbariya sur son fil Telegram. Le nombre de blessés s'élève à 2 054, a-t-il précisé.