Le bilan officiel du coronavirus s'élève à 3.600 morts dans le monde

8 mars (Reuters) - Plus de 106.000 personnes ont été contaminées par le coronavirus de par le monde et 3.600 ont péri, selon un bilan dressé par Reuters à partir des chiffres officiels. Dimanche, à 02h00 GMT, le bilan pays par pays était le suivant: DECES CAS CONFIRMES Chine continentale 3.097 80.695 Corée du Sud 50 7.134 Iran 145 5.823 Italie 233 5.883 Japon 13 1.157 France 16 949 Allemagne 0 795 Espagne 10 480 Etats-Unis 19 437 Suisse 1 228 Royaume-Uni 2 209 Pays-Bas 1 188 Belgique 0 169 Suède 0 161 Norvège 0 147 Singapour 0 138 Hong Kong 2 108 Malaisie 0 93 Autriche 0 79 Barhein 0 79 Australie 2 63 Koweït 0 61 Canada 0 51 Thaïlande 1 50 Islande 0 50 Egypte 0 48 Irak 4 47 Grèce 0 46 Taïwan 1 45 Emirats arabes unis 0 45 Algérie 0 36 Inde 0 34 République tchèque 0 26 Danemark 0 23 Saint-Marin 1 23 Liban 0 22 Territoires palestiniens 0 22 Israël 0 21 Vietnam 0 21 Finlande 0 19 Brésil 0 19 Irlande 0 18 Oman 0 16 Russie 0 15 Equateur 0 14 Slovénie 0 12 Croatie 0 12 Macao 0 10 Argentine 1 9 Philippines 1 6 Total des décès hors Chine 503 continentale (Données réunies par Catherine Cadell, Vishwadha Chander, Mrinalika Roy et Sarah Morland; version française Nicolas Delame)