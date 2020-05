Le bilan quotidien du coronavirus en Espagne tombe à 164 morts, au plus bas depuis mi-mars

(Confirmation du ministère de la Santé)

MADRID, 3 mai (Reuters) - L'Espagne a enregistré 164 décès supplémentaires imputés au coronavirus au cours des dernières 24 heures, soit la plus faible progression depuis le 18 mars, a annoncé dimanche le ministère de la Santé.

Depuis le début de l'épidémie, le SARS-CoV-2 a fait 25.264 morts dans le pays.

Le nombre total de contamination confirmés est passé lui à 217.466 cas, en progression de 884 par rapport au précédent bilan quotidien.

Madrid et la Catalogne restent les deux régions les plus touchées avec, respectivement, 8.332 et 5.185 décès. (Nathan Allen et Graham Keeley version française Henri-Pierre André)