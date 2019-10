Le bitcoin a connu sa plus forte poussée depuis un an et demi

Francfort (awp/sda/reu) - Les espoirs d'un relâchement du cadre réglementaire dans le domaine des cryptodevises en Chine s'est traduit par une nouvelle flambée du bitcoin. La doyenne et la plus répandue des monnaies virtuelles s'est appréciée lundi de jusqu'à 16% à 9948,80 dollars. Sur l'ensemble du week-end, la poussée atteint près d'un tiers, ce qui en fait la plus forte depuis une année et demie.

L'optimisme a été alimenté par le projet pékinois d'examiner l'opportunité d'utiliser la technologie des chaînes de blocs (blockchain, la même que celle utilisée par les cryptodevises) dans les transactions financières transfrontalières.

"Avec en toile de fond la déception concernant la libra de Facebook, la plupart des investisseur s'attendait à une poursuite de la contraction des cours", remarque l'analyste Timo Emden, de Emden Research. Il se demande toutefois si la flambée actuelle sera de nature durable.

Ces dernières semaines, plusieurs acteurs importants du marché ont annoncé leur retrait du consortium chapeauté par Facebook pour la libra, le projet de monnaie virtuelle du réseau social.

reu/sda/buc/jh