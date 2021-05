Le bitcoin a du mal à s'imposer en raison des inquiétudes liées à la Chine et à l'effet de levier.

TOKYO, 20 mai (Reuters) - Le bitcoin et d'autres actifs numériques ont langui en Asie jeudi, se redressant marginalement par rapport à des plus bas de quatre mois, mais lestés par les inquiétudes liées au durcissement de la réglementation en Chine et le malaise suscité par les positions massives à effet de levier dans le monde des crypto-monnaies.

Le bitcoin, la plus grande et la plus populaire des crypto-monnaies, a légèrement augmenté à 38 072 $ après avoir plongé de 14 % mercredi à son plus bas niveau depuis fin janvier.

Son petit rival, l'éther, a chuté de plus de 3 % jeudi, à 2 368 dollars, prolongeant ainsi la chute de 28 % enregistrée mercredi.

Les baisses de mercredi des deux actifs numériques ont été les plus fortes variations quotidiennes en pourcentage depuis plus d'un an, les investisseurs se précipitant pour sortir des transactions qui, jusqu'à récemment, surpassaient largement les performances des marchés traditionnels tels que les actions et les obligations.

Le dernier catalyseur en date a été une déclaration des groupes du secteur financier chinois, mardi, interdisant aux institutions de proposer l'enregistrement, la négociation, la compensation et le règlement des crypto-monnaies.

Mais le bitcoin était sous pression depuis près d'une semaine après une série de tweets du chef du constructeur automobile Tesla, Elon Musk, un partisan majeur des crypto-monnaies, principalement son revirement sur Tesla acceptant le bitcoin comme paiement.

Si Pékin a déjà pris des mesures pour bloquer l'accès aux bourses de crypto-monnaies dans le pays, la directive de mercredi est plus large.

Elle interdit l'utilisation des crypto-monnaies dans les paiements et les règlements, et interdit aux institutions de fournir des produits liés aux crypto-monnaies ou des services d'échange entre les crypto-monnaies et le yuan ou les devises étrangères.

Chris Weston, responsable de la recherche de la maison de courtage Pepperstone à Melbourne, a souligné comment 9,13 milliards de dollars de positions en crypto-monnaies ont été liquidés sur les échanges en 24 heures, et 532 milliards de dollars de volume total transigé.

"Il est trop tôt pour dire si le rebond que nous avons vu depuis les points bas de la crypto-monnaie a des jambes, mais alors que nous entrons dans le commerce asiatique, je me demande si nous aurons une chance de reprendre notre souffle ou s'il y a plus de volatilité en magasin ", a-t-il dit.

Le glissement a forcé certains investisseurs à liquider des positions à effet de levier dans des dérivés de crypto-monnaies, ce qui a fait chuter davantage les prix et a fait tomber les actifs numériques dans une fourchette de négociation inférieure, ont déclaré les traders.

Le bitcoin pourrait encore chuter un peu, mais il est probable qu'il se stabilise autour de 30 000 dollars, a déclaré Justin d'Anethan, responsable des ventes d'échange chez Diginex, un marché d'actifs numériques basé à Singapour.

Les actifs numériques ont connu une folle ascension cette année, car un nombre croissant d'investisseurs particuliers et institutionnels parient que le bitcoin et d'autres crypto-monnaies seront acceptés par le grand public, mais les grandes variations de prix sont courantes. Le bitcoin est en hausse de 27 % depuis le début de l'année, et la volatilité intrajournalière a atteint un pic de près de 300 % cette semaine.

Alors que certains traders de détail ont vu des opportunités manquées dans le glissement, d'autres ont vu la déroute comme une chance de ramasser des actifs numériques à bas prix.

"Le bitcoin s'est effondré sur le plan technique", a déclaré Michael Oliveri, un trader indépendant basé à New York qui était auparavant associé chez First New York Securities.

"C'était une configuration facile à court terme en fait. Je regrette de ne pas l'avoir fait. Je ne le poursuivrais pas maintenant".

Milko Markov, un trader indépendant basé à Londres, a déclaré qu'il avait acheté de l'éther.

"Ceux qui ont un peu plus d'expérience sur le marché des crypto-monnaies connaissent deux règles cardinales : ne pas utiliser l'effet de levier et le dollar cost average", a-t-il déclaré. (Reportage de Stanley White ; reportages supplémentaires de Hideyuki Sano à Tokyo, Tom Westbrook et Vidya Ranganathan à Singapour ; édition de Vidya Ranganathan et Kim Coghill).