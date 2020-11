Le bitcoin, à plus de $18.000, se rapproche de son record

LONDRES (Reuters) - La valeur du bitcoin a dépassé mercredi 18.000 dollars pour atteindre son plus haut niveau depuis décembre 2017, amplifiant la hausse rapide des derniers mois, favorisée par un statut de valeur refuge contre la dépréciation des monnaies "classiques" et par l'intérêt qu'il suscite auprès d'un éventail de plus en plus large d'investisseurs.

La plus connue des cryptomonnaies a atteint un pic à 18.483 dollars avant de revenir à 18.204,79 vers 10h35 GMT, en hausse de 2,96%.

Elle s'est appréciée de 17% sur les trois dernières séances, portant sa hausse depuis le début de l'année à près de 160%.

Le bitcoin se rapproche ainsi de son pic historique de décembre 2017 à près de 20.000 dollars, qu'avait suivi une chute de près de 70% en six mois.

"Il n'est pas impossible que le 'crypto' atteigne son plus haut historique de 20.000 dollars avant Noël", estime Simon Peters, analyste de la plate-forme d'investissement eToro.

"Le secteur des crypto s'est consolidé, il a mûri et il bénéficie d'un effet d'entraînement par les investisseurs institutionnels. Les investisseurs utilisent le bitcoin comme un instrument de couverture contre l'inflation pour se protéger contre la perspective d'un maintien des mesures de relance budgétaire."

(Tom Wilson, avec Karin Strohecker, version française Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)