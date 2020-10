Le bitcoin à son plus haut niveau sur près de deux ans

Zurich (awp/dpa) - La forte appréciation du bitcoin se poursuit. Mercredi, la plus ancienne et la plus connue des monnaies numériques a approché la barre des 14'000 dollars, atteignant son plus haut niveau depuis janvier 2018. Fin 2017, le cours avait atteint son record historique frôlant les 20'000 dollars, avant de s'effondrer.

Sur la plate-forme d'échange Bitstamp, un pic de 13'864 dollars a été enregistré en milieu de semaine. Sur le seul mois d'octobre, le bitcoin s'est renchéri de près de 30%. D'autres cryptodevises - à l'image de l'éther, de la fondation zougoise Ethereum - ont également pu profiter de la récente envolée des cours.

Le mouvement a apparemment été déclenché par l'annonce du prestataire de services de paiement Paypal, qui a indiqué la semaine dernière qu'il autoriserait ses clients à utiliser des cryptodevises.

Les investisseurs espèrent que cette initiative donnera un coup de fouet à l'utilisation commerciale des monnaies numériques. Cette nouvelle fait suite à d'autres accueillies positivement, comme la création d'un fonds bitcoin par la société d'investissement Fidelity l'été dernier.

La thématique des crypto-devises est également stimulée par le fait que de plus en plus de banques centrales envisagent de lancer leur propre monnaie numérique. Cependant, s'il est vrai que ce type d'actif bénéficie d'un regain de popularité à la faveur d'initiatives comme l'euro numérique projeté par la Banque centrale européenne (BCE), les instituts d'émission restent critiques face aux crypto-monnaies existantes.

