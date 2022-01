Le bitcoin affecté par les tensions boursières et la peur des taux

Zurich (awp) - Le cours du bitcoin peinait à sortir de l'ornière et poursuivait mercredi son chemin de croix. Des observateurs y voient l'effet de l'ambiance tendue sur les marchés financiers et l'inversion de tendance attendue en matière de taux, qui pèsent sur les cryptodevises.

A l'approche de la mi-journée, la plus célèbre d'entre elles s'échangeait autour de 41'500 dollars sur la plateforme Bitstamp. En l'espace d'une semaine, elle s'est ainsi dépréciée de près 3,3%, alors que sa capitalisation s'est une nouvelle fois contractée à 786 milliards de dollars, soit près de 30 milliards de moins que sept jours auparavant.

L'horizon macro-économique est actuellement accaparé par le relèvement attendu des taux d'intérêts et l'évolution de l'inflation aux Etats-Unis. "Les valeurs technologiques en particulier ont eu du fil à retordre la semaine dernière face à la crainte d'un revirement des taux, ce qui s'est notamment fait au détriment des crypto-actifs", relève Timo Emden.

La pression sur les prix aux Etats-Unis et un resserrement des taux priveraient le bitcoin de son "principal terreau", estime l'expert d'Emden Research. Face aux incertitudes monétaires, il manque selon lui au marché des acteurs convaincus: "même si fondamentalement, les choses sont devenues étrangement calmes récemment, la tendance négative prédomine".

Les principaux rivaux du bitcoin n'en menaient pas large non plus. Numéro deux du marché, l'ether a vu son cours chuter de près de 5,1% à 3085 dollars, alors que le solana, le polkadot et l'avalanche ont aussi fondu par rapport à la semaine précédente.

Selon le portail CoinGecko, la capitalisation boursière de l'ensemble des cryptodevises s'est étiolée de 3,2% à quelque 2000 milliards de dollars. Avec des parts de respectivement 38% et 18%, le bitcoin et l'ether représentent toujours plus de la moitié du marché.

