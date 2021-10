Le bitcoin atteint 50 000 dollars pour la première fois en quatre semaines.

Le bitcoin, la plus grande cryptomonnaie du monde en termes de valeur marchande, a dépassé la barre des 50 000 dollars pour la première fois en quatre semaines mardi, ajoutant à une série de gains depuis le début du mois d'octobre.

La cryptomonnaie est tombée sous ce niveau le 7 septembre, dans le cadre d'une chute plus large des actions des cryptomonnaies et des entreprises liées à la blockchain ce jour-là. Elle a continué à baisser en septembre, atteignant un plus bas de 40 596 $ le 21 septembre.

Mardi, le bitcoin a augmenté jusqu'à 2,35 % pour atteindre 50 398,10 $.

Les produits et fonds d'investissement en cryptomonnaies ont enregistré des entrées pour la septième semaine consécutive, les investisseurs institutionnels s'étant réchauffés aux déclarations plus favorables des régulateurs, selon les données du gestionnaire d'actifs numériques CoinShares lundi. (Reportage de Ritvik Carvalho ; édition de Rachel Armstrong)